Tsimanouskaya, un poco nerviosa durante la entrevista, declaró que le gustaría volver algún día a su país con su familia, pero sólo cuando sea seguro y libre .

Durante los Juegos Olímpicos, la atleta se peleó con sus entrenadores y los acusó de haber intentado llevarla a la fuerza; recibió la ayuda de la policía japonesa y luego una visa humanitaria polaca.

Tsimanouskaya llegó a Varsovia el pasado miércoles, donde se encontró con su marido, quien también recibió una visa humanitaria polaca. Declaró que lo que la convenció de contactar a la policía fue una llamada telefónica de su abuela en Bielorrusia cuando ya se dirigía al aeropuerto de Tokio. Ella me llamó y me dijo que no me convenía regresar y que debía hacer todo lo posible para no volver .