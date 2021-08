Según datos oficiales, al inicio de la actual administración federal había 326 hospitales y unidades médicas sin funcionar por carecer de los equipos básicos y el personal necesario para brindar servicios; o no estar terminados. La mitad eran inviables como unidades médicas, pues sus edificaciones tenían fallas estructurales y/o mal diseñadas, convirtiéndose en un peligro para los ciudadanos. Esos inmuebles se edificaron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Tres ejemplos de nosocomios en buen estado pero fuera de servicio: el hospital de La Laguna, en Gómez Palacio, Durango, sin equipo ni personal para atender a los pacientes. El oncológico en Chetumal, Quintana Roo. Estuvo buen tiempo sin equipo ni personal. Y el de Agua Prieta, Sonora. Además, en Piedras Negras, Coahuila, una clínica del Issste funcionaba en un sótano. Mientras en Acuña, donde proliferan las maquiladoras, no hay un hospital para atender a los trabajadores.

Para terminar 134 nosocomios que estaban en obra negra desde 2011, se invirtieron en promedio, 500 millones de pesos por unidad. Ya funciona la mayoría en los estados de Baja California Sur, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Morelos, Guanajuato, Campeche, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.

Con la primera y segunda ola de la pandemia, el sistema de salud entró en crisis, sin suficientes camas especiales para atender a los enfermos que requerían hospitalización. Gracias al esfuerzo del personal médico, enfermeras y auxiliares, se logró reconvertir parte de los nosocomios en área para recibirlos. Ello en detrimento de la atención a quienes padecían otros males. Cuando se redujo el número de internados por el Covid-19, se regresó a la normalidad.

Pero ante el tercer repunte de la pandemia, se vuelve a reconvertir hospitales, a contratar al personal médico despedido y que apoyó en las dos primeras oleadas del virus. Las autoridades sabían de la llegada de la tercera ola. Pero bajaron la guardia.

Al mismo tiempo, a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México la invade el daltonismo: ve naranja lo que es rojo extremo en el semáforo epidemiológico. El rojo lo prueban la saturación de hospitales, el creciente número de contagios y su atención en hogares.