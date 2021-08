E

l acoso contra los migrantes no cesa en el mundo, sobre todo en sectores de ultraderecha de Estados Unidos, una persecución recrudecida con el pretexto de la pandemia del Covid-19, como si quienes buscan un mejor nivel de vida fueran especialmente portadores, y un foco de propagación, del virus que ha colapsado a sociedades y gobiernos.

Me refiero particularmente a Texas, Estados Unidos, donde el gobierno conservador de Greg Abbott está usando a sus cuerpos policiacos para hostilizar a los migrantes, incluidos los que ya están resguardados por sociedades civiles y corporaciones religiosas, como la Catholic Charities of the Rio Grande Valley, en espera de que sus casos sean evaluados por las autoridades migratorias federales.

Pero también está el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que en alianza con Abbott acusa públicamente al presidente demócrata Joe Biden de impulsar el repunte de los contagios de la pandemia por permitir el ingreso de migrantes desde la frontera abierta con México, pese a que en realidad sigue obstruida, y el gobierno de su país no ha anunciado todavía la normalización del flujo legal, ni ha atemperado los operativos en contra de la inmigración no documentada.

Quién sabe cuántas variantes nuevas hay allá afuera, pero te puedo decir que las variantes que haya alrededor del mundo están entrando por la frontera sur , afirma el gobernador de Florida, mientras que el mandatario de Texas acusa al gobierno federal de su país de no sólo estar permitiendo a los migrantes cruzar desde México, sino que muchos de ellos tienen el virus y lo diseminan en territorio ­estadunidense.

Es en Texas donde más se han agudizado las acciones de persecución a los inmigrantes, incluidos los que están en proceso de revisión. La instrucción expresa es regresarlos a la frontera con México y deportarlos, violando el acuerdo de la nueva administración federal de ventilar y evaluar jurídicamente los casos de quienes, aduciendo violaciones a sus derechos humanos, riesgo a sus vidas en sus lugares de origen u otros motivos graves, son detenidos, y no regresados en fast track a México, como se hacía en el gobierno precedente.

Concretamente, la orden ejecutiva del gobernador permite a los policías del Departamento de Seguridad Pública de Texas desviar los vehículos con inmigrantes de regreso a su punto de origen o puerto de entrada, o confiscar los vehículos si el conductor no cumple las instrucciones.

El argumento esgrimido por las autoridades locales de Texas es blindar a la población estadunidense de posibles contagios del letal virus de parte de los inmigrantes y sus familias, la mayoría provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica, pero muchos también de origen mexicano.