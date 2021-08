Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 9 de agosto de 2021, p. 3

Ciudad Juárez, Chih., La verdadera contienda con los jefes de los grupos delictivos es ofrecer opciones a los jóvenes para que no se los lleven y no formen parte de un ejército de reserva de la delincuencia , y eso sólo se logra al atenderlos y con el combate a la pobreza, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mencionó que ahora en Ciudad Juárez los muchachos son contratados como aprendices y reciben el equivalente a un salario mínimo, de 213 pesos, para que no sean enganchados por la delincuencia .

Durante la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en este municipio fronterizo, el mandatario llamó a la unidad a los gobiernos estatales para enfrentar a la delincuencia y sostuvo que el apoyo de las fuerzas armadas es un gran respaldo a su gobierno. Por eso hablo de dos instituciones fundamentales del Estado, son las que más me están apoyando para llevar a cabo, entre todos y desde abajo, la transformación de México .

En su presentación hizo una amplia referencia a los programas sociales que se han aplicado en Ciudad Juárez y, tanto en su discurso como en un video que más tarde subió a sus redes sociales, detalló que se trata de hechos y no palabras .

En él resalta que en su gobierno ya no hay gasolinazos. Me da mucho gusto poder decir que hemos cumplido con el compromiso de no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz .