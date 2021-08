Una gran convención podría resolver las dudas y obstáculos de la educación, sería de importancia para ponerla a la altura de los tiempos que se están viviendo, eludiendo lo negativo y fortaleciendo la enseñanza para generar mejores generaciones.

Luis Langarica A.

Exigen llevar a cabo el 44 congreso del Situam

Los trabajadores afiliados al Situam demandamos que se realice el 44 Congreso General Ordinario (CGO). Observamos cómo ha sido utilizada la pandemia en la UAM, como en otras instituciones, para vulnerar los derechos de los trabajadores. El confinamiento y resguardo generaron parálisis y un vacío político que nos dejan en estado de indefensión, lo cual ha sido utilizado por la burocracia dorada de la UAM para socavar la bilateralidad establecida en nuestro contrato colectivo de trabajo.

Este problema se agudizó en el momento en que Jorge Dorantes Silva, secretario general del Situam, por segunda vez, desacató el estatuto y el mandato de los afiliados para convocar al 44 CGO, en el que se llamaría a elecciones para constituir una nueva dirección sindical, a fin de preparar y promover la próxima revisión contractual y salarial.

Exigimos al comité sindical convocar ya al 44 CGO, reactivar la vida sindical y presentar a los afiliados cuentas claras del desempeño de las carteras. Necesitamos la organización de las bases para fortalecer nuestro sindicato.

Plenaria general de trabajadores afiliados al Situam, Sergio Gutiérrez Sánchez, Arturo Lomas Maldonado y Raúl Álvarez Miranda

Si persisten prácticas coloniales no vale exigir disculpas a España, dice

No es válido exigir la disculpa de la corona española, cuando el Estado mexicano ha mantenido la misma política colonial, no sólo con los mal llamados pueblos indígenas y/o originales, por no nombrarlos con su nombre histórico ancestral, pueblos anahuacas, porque esta tierra no es México, es Anáhuac, sino con todo el pueblo de México, quien tiene el salario mínimo más bajo que Centroamérica. Este es un claro ejemplo.

Desde 1824, los dueños del dinero y los detentadores del poder político han seguido explotando y despojando a través de la violencia, la injusticia, el asesinato de luchadores sociales y las masacres campesinas, estudiantiles y de anahuacas. La explotación y depredación es mucho mayor que en la Colonia, las empresas nacionales en manos de extranjeros avecindados, como las empresas trasnacionales, explotan a las personas y depredan los recursos naturales con mayor intensidad y volumen que en la Colonia.

AMLO, como el representante del Estado mexicano, debería primero erradicar estas prácticas coloniales en el país, para después exigir a España que se disculpe por sus crímenes y despojos.

Guillermo Marín Ruiz, presidente de Educayotl AC