Señaló que en este lugar existen cinco especies de felinos: jaguar, puma, ocelote, jaguarundi y tigrillo. También tenemos la rana tecuani (Charadrahyla tecuani, también conocida como rana arborícola) que es endémica. Solamente se encuentra en los ejidos de Cordón Grande y en Bajos de Balsamar. No hay en ninguna otra parte de México , detalló.

Hay cámaras de fototrampeo para vigilar a los felinos, jabalíes, venados y gallinitas de monte. Se ha logrado identificar a muchos animales que pasan por el ejido .

Recordó que cuando se inició el proyecto la gente no entendía la razón de proteger las especies y las cazaban; por ejemplo, antes capturaban y mataban a los jaguares porque tenían miedo de que atacaran la comunidad.

La realidad, indicó Ramírez Domínguez, es que el jaguar es totalmente inofensivo. Si alguien va caminando en el bosque y el felino escucha los pasos, huye. No es como la gente imagina. Esto ha ido cambiando con los talleres de concientización .

Puntualizó que la asamblea tiene acuerdos que prohíben la caza de guacamayas y jaguares. También se contrató un seguro ganadero que cubre los daños que los jaguares llegan a ocasionar al ganado.