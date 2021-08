En entrevista, Marco Antonio Suástegui consideró que la desaparición de Vicente se relaciona con su activismo, pues estuvo al frente del movimiento del Cecop entre 2014 y 2015 y se opuso a que empresarios gravilleros operaran en el río Papagayo.

Agregó que Vicente tampoco tiene relación con actividades ilícitas, y exigió que se redoblen esfuerzos para dar con su paradero.

Aseguró que su consanguíneo fue hostigado por autoridades y que elementos de la Secretaría de Marina irrumpieron en su vivienda el pasado 13 de julio con el argumento de que buscaban armas.

En tanto, Rogelio Téliz García, abogado del Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, presente en la movilización de la Cecop, previó que si Vicente Suástegui no aparece con vida, habrá repercusiones políticas, y no descartó que su desaparición haya sido planeada.