Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Lunes 9 de agosto de 2021, p. 23

Aunque el Banco de México (BdeM) eleve hasta 100 puntos base la tasa de interés no se convertirá en vientos en contra de la actividad económica en México, estiman analistas. Se prevé que el banco central suba este jueves la tasa de referencia de 4.25 a 4.50 por ciento, luego de su reunión de política monetaria de agosto.