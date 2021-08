Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Lunes 9 de agosto de 2021, p. 23

La recuperación que ha registrado el empleo en México no tiene la misma calidad, ya que persisten altos niveles de subocupación, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Enoe).

Las personas ocupadas que tienen necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su empleo actual les demanda, ascienden a 2 millones; es decir, no laboran de manera completa y, por tanto, tampoco reciben un ingreso íntegro.

A junio de 2021, la población sub-ocupada ascendió a 7.1 millones, mientras el mínimo histórico es de 5 millones. Todavía hay un poco más de 2 millones de personas subocupadas y la mayoría están en el sector terciario (servicios y comercio).

La misma Enoe nos dice que 12 millones se quedaron sin trabajo en los meses críticos de confinamiento por la pandemia; a la fecha, la mayoría lo recuperó, pero queda un millón 200 mil que no. Los que no han rescatado el trabajo tan aceleradamente, como los que perdieron, son los subocupados; es decir, personas que no perdieron su trabajo, pero no están laborando las horas completas, entonces tampoco les están pagando el monto completo , explicó Édgar Vielma, director general de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto (Enigh) 2016 y 2020, los mexicanos con licenciatura completa o trunca percibían en promedio tres veces más que una persona con estudios de secundaria; en 2020 disminuyó a 2.3 veces. En 2016, para los que estudiaron un posgrado, sus ingresos salariales fueron 2.7 veces más que los que tenían licenciatura; el año pasado fue de dos veces más.