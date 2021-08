Toledo declamó el poema que dedicó a su madre de manera póstuma: ¿Tomarás chocolate mientras te llamo? ¿Es cierto que nunca más te volveré a ver? Si la muerte me soñara, le pido que me sueñe contigo. Cuando la tierra estalle en añicos, el cielo abra su boca y abrace todo, tengo dos deseos para mis ojos: encontrar con tu risa eterna y tu hermosa cabellera negra .

Leyó un fragmento de su novela El tren de las Bayunqueras, que, explica Matus, es un intento de hacer una narrativa desde el espíritu mismo del zapoteco, una celebración. Cuando comencé a escribirlo, el ferrocarril estaba prácticamente vendiéndose a pedazos; fue como una protesta .

Por su parte, el también poeta Jorge Magariño hizo hincapié en “lo que pensamos y escribimos los juchitecos, los zapotecas, los istmeños. La importancia de asumir nuestra identidad cultural, de aferrarnos a nuestra identidad zapoteca y navegar con ella por todos los rumbos que caminamos.

Volteamos siempre a nuestro origen, asentamos bien los pies sobre la tierra y dejamos que siga creciendo la raíz, hundiéndose y nutriéndose de esta humedad zapoteca. De ahí es que vamos tomando día a día, el jugo, la esencia de lo que creemos más importante.

Mencionó que hay algunos narradores más que se agregan a la lista. Esta generación de jóvenes está volteando a ver la necesidad de usar la prosa para describir este entorno, estas memorias. Saludo que ahora se continúe este modo de acercarse a la literatura que es la prosa, porque poetas tenemos muchos en Juchitán y en Oaxaca .

Destacó la importancia de valorar esto que nos conforma, que está en nuestro entorno: estas voces de las abuelas, los abuelos, estos juegos de la infancia, estos tocamientos precoces de la adolescencia, que se van sumando para hacer ese gran bagaje memorioso donde vamos hundiendo las manos para luego trasladarlo al teclado, para que quede registrado en la memoria de una máquina aquello que nos dolió, nos hizo felices, nos hizo llorar o que nos hizo amar .

Recordó que en su infancia le prohibieron hablar zapoteco por la política educativa de entonces.