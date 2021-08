ientras más nos acercamos a los grados de mayor peligro del calentamiento global, la transición energética más tendrá que acelerar su paso. La tecnología avanza, pero no a la velocidad que se necesita. Todavía tenemos muchos años de uso de hidrocarburos. La electricidad es una fuente de energía que, por ahora, no puede cubrir todas las áreas de uso, por tanto, debemos encontrar prontas soluciones.

Las empresas productoras de energía también buscan obtener electricidad a bajo costo y con la menor contaminación posible. Las bajas emisiones de carbono son el reto para cualquier proyecto. Por ahora, prácticamente ninguna cumple al máximo este requisito.

Por otro lado, las ventajas de la energía vía mareomotriz, no tiene el conflicto de la invasión de tierras. Los parques eólicos en México han generado una serie de conflictos que no han resuelto las empresas que los han instalado. No han cumplido con los contratos, además de que para las comunidades tampoco ha significado ninguna o apenas poca ganancia. Algunas de ellas ni siquiera cuentan con luz eléctrica.

Por ahora, la mareomotriz está dando resultados positivos. Se han dado pasos avanzados (no suficientes) hacia la transición energética. Todavía, en México, el desarrollo geotérmico es insuficiente y prácticamente sin coordinación con otras producciones de energía eléctrica. De esta fuente energética, ya existen proyectos posibles para desarrollar.

No olvidemos que la energía gasífera es una alternativa natural generadora de electricidad utilizada en todo el mundo. Es un éxito, tanto de Rusia como en Alemania, la decisión de terminar el gasoducto Nord Stream 2. Este gran proyecto resolverá una parte importante de abasto, no sólo para Alemania, sino para varias naciones de Europa.

México cuenta con buenas posibilidades de fortalecer la industria gasífera, mientras las empresas nacionales y extranjeras que han acaparado ese recurso se sometan a contratos justos o, de lo contrario, se retiren. El programa denominado Gas Bienestar podrá reforzar la industria nacional y con beneficio directo para la población usuaria.

Las diferentes vías para proveernos de electricidad, están aumentando en forma gradual. En el territorio nacional tenemos posibilidades; México podrá ser uno de los países que estén contribuyendo con la tarea de descontaminar el medio ambiente y poner la parte que corresponde para avanzar en la disminución de los efectos del calentamiento global.

Twitter: @AntonioGershenson

antonio.gershenson@gmail.com