No obstante, este tan necesario museo debe ser en realidad un tipo de soporte secundario para lo verdaderamente vertebral de sus exposiciones, que es la explicación ágil de los procesos intervinientes: relacionar las torturas con el endeudamiento forzoso del Fondo Monetario Internacional, o las ocupaciones militares en Centroamérica y su consecuente sumisión jurídica y económica a Washington, por citar algunas de las etiologías posibles de nuestras problemáticas. Explicar de manera breve las íntimas relaciones entre subdesarrollo e intervencionismo estadunidense, o bien entre los genocidios y el deterioro de la clase política.

Llegando un poco más lejos en el Proyecto Minal, algunos países estarán en condiciones de realizar dinámicos museos ambulantes, debidamente acondicionados, que puedan acercar los contenidos a diversas poblaciones alejadas o ciudades pequeñas. Por eso no debe escapar en la consideración de un proyecto de esta envergadura, la gran capacidad divulgativa, de revisionismo histórico y docencia política que encierra la iniciativa, como fuente de potenciales cambios en los paradigmas de la sociedad respecto del rol estadunidense.

En este nuevo año de conmemoración del Día Internacional de los Crímenes Estadunidenses Contra la Humanidad, que coincide con las brutales coerciones que Washing-ton perpetra contra múltiples países –Cuba, Venezuela, Yemen, Nicaragua, Sudán del Sur, Irán y tantos otros–, se hace indispensable recurrir no sólo a la memoria, sino a la comprensión histórica del Golem genocida de dimensiones dantescas en que ha derivado la democracia estadunidense. Un sistema republicano que ya no es tal, sino una plutocracia criptofascista aupada a un capitalismo que no reconoce límites de ninguna especie –ni morales ni diplomáticos– para la consecución de su principal premisa, que es el lucro.

Este 2021, año de sus crímenes contra la democracia, no olvidemos, pues, que todos los pueblos tienen el derecho de escoger sus propios acuerdos colectivos y que ninguna potencia, por poderosa que se pretenda, puede arrogarse el derecho a intervenir y muchos menos someter por el hambre y la escasez a ninguna sociedad de la Tierra. Identificar a los que imponen estas lacras para la humanidad: guerra, golpismo, pobreza y tortura, es un deber ético ineludible que nos obliga a tomar posición en el mundo. La omisión también es también un ejercicio genocida y nos mancha las manos de sangre.

No lo olvidemos ni por un sólo instante.

* Escritor argentino, integrante de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad