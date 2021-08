Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Domingo 8 de agosto de 2021, p. 10

La contienda por la dirigencia nacional del PAN arrancó ayer luego de que el Consejo Nacional del partido aprobó por mayoría la integración de la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional (Conecen), la cual quedó presidida por Gonzalo Altamirano Dimas.

Adriana Dávila, aspirante a la presidencia del partido, acusó a la instancia de parcialidad, pues seis de los siete integrantes están ligados o deben sus puestos a Marko Cortés, actual jefe nacional del blanquiazul interesado en la reelección. No puede haber imparcialidad en el proceso electoral con una comisión de estas características, lamentó la diputada.

El agrupamiento se conformó después de que Cortés Mendoza reclamó, en un mensaje inicial a los consejeros, que el gobierno federal se ha convertido en una fábrica de pobres y pudo haber pactado con el crimen organizado para ganar, en las elecciones de junio pasado, las gubernaturas ubicadas en la costa del pacífico.

Frente a los señalamientos de algunos de sus correligionarios, como el senador Gustavo Madero, en torno a que los números obtenidos no fueron buenos, el dirigente insistió en que su partido sí avanzó en los comicios. Enumeró que de 40 distritos ganados en 2018, se pasó a 71, de manera que la bancada en la Cámara de Diputados crecerá de 80 a al menos 112 legisladores.

Calificó como inexplicable la pérdida de la gubernatura de Baja California Sur, porque se hizo una buena campaña y hubo buenos candidatos , mientras aseguró que se perdió la de Nayarit porque el gobernador la entregó .