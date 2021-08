Juan Carlos Flores

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 8 de agosto de 2021, p. 3

Colima, Col., El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que se adelantarán participaciones federales para el pago de sueldos de unos 5 mil trabajadores del gobierno de Colima que no pudieron cobrar la última quincena del mes de julio debido a la crisis financiera por la que atraviesa la gestión del gobernador priísta Ignacio Peralta Sánchez.

Frente al auditorio de la Unidad Deportiva Morelos, donde se llevó a cabo el evento que encabezó el mandatario, cientos de empleados del gobierno del estado protestaron contra el gobernante estatal y exigieron su renuncia, así como un juicio político en su contra por desvío de recursos.

El pasado 29 de julio, Peralta Sánchez dio a conocer que no contaba con el monto necesario para el pago de nómina ni podía hacer transferencias a los organismos públicos autónomos de su administración, por lo que los empleados bloquearon varios puntos de la autopista Colima-Guadalajara.

Vamos a apoyar (a los trabajadores); la Federación va a ayudar para que se les pague. Pero quiero decir que no le hemos dejado de entregar fondos a Colima, se ha entregado todo y un poco más y todo el apoyo en Salud. Pero no nos vamos a meter a ninguna polémica, echarnos la culpa; se trata de resolver el pago a los trabajadores. No se debe de retener (el salario), es sagrado. (Que) la próxima quincena se regularice, se entreguen recursos adicionales , señaló López Obrador.

