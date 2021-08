No obstante, las autoridades deben intervenir para detener la explotación de las diferentes minas o canteras; llevar a cabo reforestación de un área más extensa y que los ciudadanos cuiden la sierra como zona rural protegida.

Hoy, afortunadamente, ya no es así, por lo que pido que sea revalorada, pues cuenta con una gran riqueza cultural, como la sierra Santa Catarina, que tanto pintaron José María Velasco y el Dr. Atl; también tiene ocho cerros o volcanes principales, como La Caldera, el de Guadalupe, el Tecuautzin, el Mezatépetl, el Tetecon, el Xaltépetl, el Yuhualixqui y otro sin nombre.

propósito de la inauguración de la línea 2 del Cablebús, programada para hoy, cuyo trayecto va de la estación del Metro Santa Martha a la de Constitución de 1917, en 1970 la parte oriente de la entonces delegación Iztapalapa casi no aparecía en los mapas del Distrito Federal, pues se creía que era una zona apartada, peligrosa y olvidada de la gran ciudad de México; se consideraba el traspatio de la capital y sólo sobresalía por el robo de automóviles, tiraderos de basura, cárceles, etcétera.

Rubén Mares Gallardo

Revólver, 55 años de felicidad plena

El 5 de agosto de 1966, hace ya más de medio siglo, es un hito en la historia de la música. En Reino Unido, los Beatles dieron a conocer el álbum que cambió la escena musical, la maravilla llamada Revólver.

En Estados Unidos, el lanzamiento del disco fue el 8 de agosto. Con una duración de sólo 35 minutos, está considerado uno de los tres discos más importantes e influyentes del rock de todos los tiempos. Grabado en los estudios EMI Records de Londres, del 6 de abril al 21 de junio de 1966, marcó una revolución con 14 canciones que en el presente siguen siendo de una gran belleza melódica y lírica.

Los cuatro genios ingleses se encontraban en plenitud y actuaban y componían realmente como un colectivo, como una banda.

Hace 55 años, agosto marcaría el destino de la carrera de los Beatles. La aportación de John Lennon a Revólver fue con cinco canciones, todas revolucionarias (Ella dijo, ella dijo; Sólo estoy durmiendo; Doctor Robert; Y tu pájaro puede cantar; El mañana nunca se sabe). Paul McCartney contribuyó con otras seis obras musicales, a cual más, todas geniales (Eleanor Rigby: Submarino amarillo, cantada por Ringo; Vas a estar en mi vida; Para nadie; Buenos días, brillo de sol; Aquí, allá y en todas partes). George Harrison despunta y se expresa con tres enormes temas (Taxman, Quiero decirte, Love You To).

A 55 años del lanzamiento de este disco mágico, los Beatles son un ícono, una verdadera leyenda en la historia de la música grabada. El placer de haber escuchado estas canciones es infinito. Felicidad plena. Olvido de tristezas. El esplendor de visualizar que la vida puede ser esencialmente diferente. La creatividad en su plenitud excelsa. Y solamente una frase: ¡Beatles para siempre!

Arturo García

Consulta popular y elecciones de 1988

¿Por qué no acudimos a la Consulta Popular? Pasado el proceso electoral de 1988, algunos amigos mantuvimos una charla informal con el doctor en Historia Manuel Rodríguez Lapuente. Nos dijo: Ustedes son la generación crisis .

Todo esto me vino recientemente a colación, mucho más cuando en días pasados me tocó ver la serie Tragicomedia Mexicana de José Agustín. A propósito de la Consulta Popular, mucho agradecería al titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Genaro Villamil, que nos exhibiera cuanto material pudiera, no simplemente para conocer o reflexionar sobre lo qué sucedió y/o sobre quiénes pudieron haber sido los culpables, sino para que se nos caiga la cara de vergüenza.

Gustavo Avelar Jáuregui