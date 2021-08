Dímelo contiene una letra intimista, personal. Al respecto, Sila abunda “Me gusta, al escribir, siempre hablar en primera persona; mi manera de hacer canciones tiene mucho que ver con lo que yo siento y con lo que pienso. Son confesionales. A veces me centro en distintas partes de mí, pero la verdad, he encontrado refugio en ese lado oscuro mío, en esas profundidades, en ese lado misterioso. En el video de Dímelo, partimos de la idea de la impaciencia que se refleja en la canción; de cuando hablas de la espera que se hace como infinita y un poco inútil. Y cogimos relojes como elemento principal porque lo relojes representan el tiempo, la rapidez, los segundos. Grabamos en la iglesia de Justo, que es una catedral no reconocida por la Iglesia; es un edificio que se empezó a construir en 1961y, que ahora mismo, parece que está en ruinas, pero realmente está en construcción. En el video queríamos jugar con todo esto y de manera sencilla reflejar ese tiempo, esa ansia e impaciencia. En los videos me gusta contar cosas y ser atrevida también, como lo soy en la parte interpretativa.”

El estilo musical de Sila Lua es una mezcla se sonoridades que ella explica así: “La manera en que encontré mi sonido fue con base en experimentar y ser curiosa y, un poco, mezclando mis influencias, descubrí en este tipo híbrido que bebe mucho del hip hop –género con el que he crecido y de la música electrónica. Cuando me mudé a los 18 años a Londres descubrí ese mundo de la música experimental, electrónica. Hay personas haciendo cosas interesantes y fuera de los márgenes y que son muy difíciles de categorizar. Y eso siempre me atrajo mucho; entonces, este híbrido ha surgido de una forma muy intuitiva y he encontrado el lugar donde me siento cómoda, que no es un sitio muy concreto, pero que es mi lugar. Soy amante de los códigos que hay dentro del rap, de la música urbana y de hablar de una manera muy directa y también del fraseo y la rítmica que se crea en la voz cuando rapeas. Lo primero que hice en lo artístico fue poesía y ésta la rapeaba con Youtube de fondo.”

Dímelo ya circula desde la semana pasada tanto como canción como video. Y a manera de remate Sila acota “Espero ir a México muy pronto. Y presentar un concierto como lo hacía antes: con un diyéi; hacer variaciones en las instrumentales y llevar un modulador de voz en el que hago varios efectos con la voz en directo. Espero pronto tocar en vivo. Pero, ahora mismo, estoy más concentrada en el estudio”.