“El Museo del Chopo siempre registra sus actividades y en este caso lo hicimos de una manera adecuada para la televisión. El encuentro une dos campos disciplinarios que no se cruzan en México, la literatura y el rock. No es Juan Villoro sentado leyendo un libro, se convierte en el front man de una banda”, detalla en entrevista con La Jornada el director del Museo Universitario del Chopo, José Luis Paredes Pacho.

Creemos que a veces los jóvenes tienen fobia a la literatura y a la poesía; les mostramos que siempre están en contacto, es un compromiso para el Museo del Chopo seguir generando contenido en estos tiempos de pandemia, las artes escénicas no se disfrutan igual por medio de una pantalla, pero ese proyecto encaja muy bien , concluyó.

Los músicos y el escritor se reunieron por primera vez para presentar el espectáculo en el Festival Vive Latino de 2014, también lo presentaron en diversas ciudades del país como Mérida, Tepic, Monterrey y Ciudad de México entre 2016 y 2017.

Después del Vive, decidimos presentarlo en el Museo del Chopo, además que el Fondo de Cultura Económica redita el libro con un disco y la cereza del pastel es el video que veremos el domingo por la noche. Lo narrado por Juan, muchos de los músicos lo vivimos, la represión policial sólo porque nos gustaba el rock, interpretar esas historias con música es lo importante , compartió a La Jornada, el músico, productor y fundador de la banda Caifanes, Diego Herrera.

“Son entretenidas las historias del libro, musicalizamos algunas, pero el mayor reto fue lograr que sobresalieran de todo, en los momentos de intensidad musical no apagar la lectura de Juan.

Me parece que hay un prejuicio de parte de los intelectuales hacia el rock y de regreso, los rockeros eso de leer a veces no se les da y lo atacan. Logramos que personas que les gusta Caifanes se acercaran más a la literatura, pudieran escuchar esas historias y a los jóvenes puedan conocer quién es Juan Villoro , dijo el ex Caifan.

Mientras nos dure el veinte se transmitirá el domingo a las 21 horas en TV UNAM por el canal 20.1 de televisión abierta, además en su sitio web https://tv.unam.mx/, con una retransmisión el lunes a las 17:30 horas.