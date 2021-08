A

lgunas ideas básicas del pensamiento crítico sobre la marcha de la economía explican ascensos, descensos, estancamiento y depresión. Con la atención puesta en la evolución de la rentabilidad general, estimada con valores monetarios del ingreso nacional neto, es decir, sin consumo de capital fijo ni compensaciones a empleados.

De ahí se profundiza en más indicadores. Una estimación gruesa de la tasa de rentabilidad resulta de dividir ese ingreso neto entre la suma de activos y compensaciones pagadas. Gruesa por cinco puntos: sólo se toman en cuenta activos fijos privados no residenciales, sin gubernamentales (35 por ciento) ni residenciales (25 por ciento). No incluye consumo intermedio (materias primas y auxiliares), que agregado al producto interno da la producción bruta anual. Considera costos históricos en moneda corriente, lo que descarta inflación y valores de remplazo. Se incluyen trabajadores improductivos , por esfera o por actividad de dirección y supervisión. No considera la existencia de un fondo revolvente en las compensaciones, ni su tasa de rotación.

Estas cinco salvedades subestiman capital utilizado y sobrestiman compensaciones. Hay una nutrida discusión teórica y metodológica, pero el indicador es ilustrativo. Permítaseme completar datos ofrecidos antes para la economía estadunidense, por su importancia y la disponibilidad de información. En 2019 y 2020 el ingreso neto ronda los 6 mil billones de dólares (miles de millones vecinos), y no 22 mil billones como erróneamente indiqué. Sería del orden de 16 mil billones, sólo considerando las compensaciones de las esferas tradicionalmente caracterizadas productivas, agropecuaria, silvicultura y pesca, minería y extractivas, manufactura, construcción y bienes públicos: electricidad, gas natural y agua potable. Pues bien, pese al lío de métodos, técnicas y salvedades, se muestran los ciclos de la economía y se identifican significativas tendencias.