Como sus antecesores panistas y priístas, los números de Robledo y Rojas Flores evitan, en la 4T, entrar al fondo del asunto público y preservan la lógica financiera neoliberal.

Baste recordar que el efecto cosmético del peñismo sobre la situación financiera del IMSS consistió, nuevamente, en una franca quimera. La ilusión fue fabricada por el ex director José Antonio González Anaya, quién siguió eludiendo ajustar el diagnóstico panista –deliberadamente equivocado– y elaboró otro nuevo principio fabulado, tan inverosímil como el previo. Como los panistas, González Anaya ignoró lo principal: el impacto generado por la privatización pensionaria de Zedillo (1995). Luego inventó otro arreglo financiero que, inmediatamente, presumió como la fantástica salvación sexenal del IMSS-Peña.

Tramposamente hizo brotar la crisis financiera , de la carga de la doble morbilidad simultánea que representan los padecimientos crónico-respiratorios-infecciosos; de los médicos-enfermeras que no están coordinados para atender los males crónicos ; que son remunerados con salarios fijos no atados a los servicios prestados ; sindicalizados que perciben bonos de desempeño no vinculados a su propia actuación . ¡Y esto generó una crisis financiera!

Así surgió el fantástico salvamento peñista. En 2012, apuntó González Anaya, el IMSS enfrentaba una situación crítica . Pero gracias a su plan estratégico , se establecieron los objetivos simultáneos de mejorar la calidad del servicio y asegurar la sustentabilidad financiera en el corto, mediano y largo plazos. Que, como confirman las innumerables quejas de derechohabientes, constituía una agenda imposible.

Y con esa fábula siguió atribuyéndose mejoras ¡que lograron reducir el déficit a la mitad ! Tanto que, por la fábula, en sólo dos años, los esfuerzos para estabilizar al IMSS disminuyeron a la mitad el uso de las reservas. En octubre de 2015, durante la 106 asamblea general ordinaria, sostuvo ante Peña que así que, señor Presidente, con orgullo colectivo le informo que la viabilidad financiera del instituto, está garantizada durante su administración , mientras lo alcanzaban, por minuto, las denuncias sobre la calidad de los servicios.

Pero Zoé Robledo asegura que esta administración no comparte la visión de gobiernos pasados que privilegiaron la participación del sector privado en lugar de fortalecer las capacidades propias del organismo .

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco