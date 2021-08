Los armeros le van a meter mucho dinero, a los mejores abogados. Ya vimos que se apresuraron (la semana pasada) en emitir un comunicado para tratar de desvirtuar al que demanda, pero no hablan de los hechos, no dicen que los armeros caen en prácticas irresponsables, que saben que le están vendiendo a quien le distribuye al crimen organizado, y que esas armas son usadas con fines criminales, como instrumentos de guerra .

“Demandamos en Massachusetts porque ahí están muchos de los jueces liberales, o que al menos son sensibles al control de las armas, y no ven mal que se cuestione la responsabilidad de esa industria, y esa Corte federal depende de un circuito de apelaciones con más apertura que la de otros estados; va a ser una batalla larga que seguramente terminará en la Corte Suprema.

Encargado de una lucha que no puede tener otro calificativo que el de épica, porque va en contra de una de las industrias más fuertes, intocable , del país más poderoso del mundo: Estados Unidos, Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), espera contar con el apoyo de las organizaciones no gubernamentales más importantes del mundo. La contienda lo amerita .

▲ Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la cancillería, comanda al equipo legal que a nombre de México demandó a las armerías estadunidenses por 15 mil millones de dólares. En la imagen, durante una entrevista en 2019. Foto María Luisa Severiano

Aunque podrían contabilizarse muchos más, la denuncia de hechos documenta 17 mil muertos, gente que fue ultimada con armas de fuego que entraron al país de forma ilegal, por eso Celorio Alcántara espera la solidaridad de agrupaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, organismos siempre preocupados por los derechos humanos.

Pero señala que también se pedirá ayuda a la Iglesia, a los comités de base que tienen mucha gente e influencia entre los habitantes de Estados Unidos. Lo dice claro, van con todo por impedir que se sigan importando armas de forma ilegal al país .

El abogado expone que ya se dieron algunos avisos para que Canadá, que ya tiene el impacto negativo de ese comercio furtivo, igual que Guatemala, El Salvador u Honduras, apoye la lucha que se ha emprendido, y advierte que en caso de que no se permita presentar el caso en cortes judiciales, habrá que recurrir a canales diplomáticos con el fin de conseguir que se haga justicia.

El litigio está bien pensado , expresa de manera firme el legista de la cancillería, y manifiesta que uno de los miembros del equipo demandante es un profesional que pidió justicia en un caso en el que un joven mexicano murió por una bala disparada desde el otro lado de la frontera, ya tiene experiencia en estos casos de querella contra los armeros.”

Debe saberse con toda transparencia que las armas pequeñas y ligeras que se venden en Estados Unidos y que son trasladadas a México de forma ilegal sirven para crear pandillas, que son causantes del desplazamiento de miles de mexicanos que huyen de la violencia, y que obligan a confinamientos que se convierten en marginación.

En 1997, la OEA adoptó la convención interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones explosivos y otros materiales relacionados, que entró en vigor en 1998.

La ONU, en 2000, en la cumbre contra la delincuencia organizada transnacional (Convención de Palermo) presentó sus protocolos, incluyendo uno contra la fabricación y el trasiego ilícito de armas de fuego pequeñas y ligeras, sus piezas, componentes y municiones. Esto entró en vigor en 2005.

Se pretendía evitar que siguiera creciendo el fenómeno de las pandillas armadas, por ejemplo, pero, como ya está claro, no pasó nada y el problema ha aumentado desde aquellos años. Desde luego las recomendaciones de la OEA y la ONU, no hacen eco en Estados Unidos.