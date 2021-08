Consideró reprobable que aumentara en 15 millones la cantidad de mexicanos sin servicios sanitarios por una inadecuada transición del extinto Seguro Popular (SP) al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Muchos mexicanos no tienen ni IMSS ni ISSSTE y sin el Insabi mucha gente quedó desprotegida .

Me esperaba estos resultados (incremento de 2 por ciento de la pobreza moderada y 1.5 de la extrema, de 2018 a 2020), con que habíamos visto antes de aumento de desempleo e informalidad, excepto los de los servicios de salud y las trasferencias de programas sociales , dijo el investigador.

Aunque el aumento de la pobreza era previsible por la pandemia, hay aspectos sorpresivos, graves y reprobables , como el incremento de 12 por ciento en las carencias por acceso a la salud y que los programas sociales no se enfoquen en los sectores más precarios.

Asimismo, calificó de regresivas las transferencias de los programas sociales, ya que los deciles socioeconómicos con más recursos recibieron más apoyo, y los que tienen más carencias obtuvieron menos fondos.

Me parece muy grave; no puede ser que las familias que más necesitan las transferencias no las hayan recibido. Se ha dicho que primero los pobres, pero a la hora de la hora, fueron primero los menos pobres y hasta los ricos.