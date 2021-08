Vamos a buscar la forma de que se resuelva el problema y, sobre todo, que esto es lo que más importa y en eso sí estoy pendiente, que no se afecte a los trabajadores. Y sí puedo decirles que no se ha afectado a los trabajadores en el tiempo que yo llevo en la Presidencia, han tenido más prestaciones, mejores salarios y ya no hay imposiciones de dirigentes , subrayó.

El sindicato, a su vez, presentó 25 expedientes entre los que constan acuerdos que le dan la rectoría de los recursos y confirma pagos ya hechos por 23 millones de dólares a mineros, pero denunció que la documentación no fue tomada en cuenta en su totalidad por la autoridad laboral.

Al exponer los ataques que hubo por parte de las mineras contra el también senador, López Obrador destacó que ya están entendiendo y hay que reconocer que son otros tiempos, y están ayudando, están cooperando, y seguir apoyando también al sindicato minero respetando a su dirigente .

Tanto líderes obreros de Londres como Richard Trumka, presidente de la central sindical estadunidense AFL-CIO, quien falleció el jueves –lo cual lamentó el jefe del Ejecutivo–, le solicitaron actuar en defensa del legislador.

–¿Revisará la actuación de la Junta y de la Secretaría del Trabajo en estos temas? –se le preguntó ayer al presidente López Obrador.

–Sí, pero les tengo confianza; a Luisa María Alcalde, que es una mujer íntegra, y voy a buscar que se siga atendiendo a todos –respondió.