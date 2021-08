Negó que haya expresado a los magistrados su oposición a que Reyes Rodríguez Mondragón asuma la presidencia del TEPJF: yo no tengo ninguna atribución de vetar a nadie, en el tribunal electoral yo no tengo voto ni veto, entonces esto es absolutamente falso. Yo les manifiesto mi respeto y consideración a todos los integrantes de la Sala Superior y, particularmente, al magistrado Reyes Rodríguez. Me parece un magistrado muy serio, muy estudioso, probo, no tengo ningún tema ni problema con él .

No obstante, sugirió que Rodríguez Mondragón sólo ocupe una presidencia interina y se convoque a un proceso de elección, en donde se designe a un nuevo presidente con el suficiente apoyo de sus pares.

¿Qué es lo que conviene? ¿Conviene de inmediato nombrar otro presidente o conviene dar un plazo de transición con un interinato para que permita un diálogo entre ellos, para generar una candidatura que llegue mucho más legitimada? , planteó Zaldívar.

El presidente de la SCJN anunció que tanto Vargas Valdez como la magistrada Mónica Soto Fregoso le han solicitado también reunirse con él, a lo que, dijo, accederá en cuanto puedan empatar sus agendas.