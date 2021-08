Apoyan el proyecto de Gas Bienestar

a voracidad empresarial provoca alzas constantes en el precio del gas LP, alzas artificiales y caprichosas se acompañan de mal servicio con tanques a casa corroídos y nulo cuidado en mantenimiento, que ponen en riesgo fugas e intoxicaciones por acumulación. El gas LP es un insumo vital en siete de cada 10 hogares mexicanos, más en estos tiempos de emergencia sanitaria, para un buen número de empresas de diferente tamaño. Se requiere poner orden a los cobros desmedidos, con el suministro efectivo para que no se provoquen alzas. Se deben fijar precios máximos de venta al público, con el beneficio de acceder a este bien a precios bajos que apoyen en vez de lastimar la economía.

Sí, urge contar con una empresa del Estado que provea a precios bajos. Nos sumamos al llamado a las autoridades para que apresuren la puesta en marcha de la instancia para ese propósito, Gas Bienestar, a plazos no tan lejanos y con una estrategia de distribución priorizando a los hogares con mayor necesidad en apoyo a las finanzas domésticas y el salario.

Foro Social de Izquierda; Frente Popular Francisco Villa, José Jiménez; Congreso Popular de la Ciudad de México, Víctor Manzanares; Alianza de Organizaciones Sociales, Juan Manuel Hernández; Bloque Urbano Popular, Gabriel Mayorga; Asamblea de Barrios Construyendo Proyectos de Vida Digna, Raquel Almanza; Unión de Lucha Vecinal Valle de Anáhuac y Armando Contreras

Pide atención a la salud mental

No hay duda de que la pandemia ha creado un estado de sicosis permanente en los países que atraviesan la llamada tercera ola de epidemia, el miedo a ser contagiados. El aislamiento, las escuelas cerradas y el trabajo en casa mantienen a millones de estudiantes, burócratas y empleados en estados emocionales que oscilan entre la ansiedad y la depresión. El coronavirus es un enemigo invisible, así como sus efectos en la salud mental; la mayoría de las personas soportan el sufrimiento en silencio para parecer normales, no para ser más débiles que los demás. La salud mental sólo es tema el 10 de octubre, cuando los gobiernos manifiestan su preocupación y anuncian programas nacionales que nunca son puestos en marcha. Si era una preocupación al inicio de la pandemia, hoy no la mencionan ni existen estadísticas, mientras el presupuesto para atenderla disminuye cada año.

Un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, AC señala que en 2018 los trastornos mentales afectaron a 15 millones de mexicanos –cerca de 25 por ciento de la población de 18 a 65 años–, mientras el presupuesto de 2021 para la atención de este problema disminuyó en 9.6 por ciento respecto del ejercicio de 2013. Hace falta una intervención decidida para atender esta epidemia, un nuevo enfoque siquiátrico, una infraestructura cercana y suficiente para quien padece estos problemas. La atención en línea es insuficiente para calmar el dolor de estas personas.