Afp

Periódico La Jornada

Sábado 7 de agosto de 2021, p. 20

Beirut. El grupo Hezbolá lanzó este viernes desde Líbano más de 10 cohetes contra Israel, que respondió con ataques, en una escalada de la tensión entre el Estado hebreo y el movimiento chiíta apoyado por Irán.

Las hostilidades de ayer comenzaron con el lanzamiento de una decena de cohetes, reivindicado por Hezbolá, en territorios disputados en la meseta del Golán, ocupada por Israel desde 1967, en respuesta a ataques aéreos israelíes en el sur de Líbano en la víspera.

La resistencia islámica bombardeó con decenas de cohetes un territorio cerca de las posiciones de las fuerzas de ocupación israelíes en la región de las granjas de Sheba , nombre libanés de ese sector, declaró el grupo.

Israel aseguró que se dispararon 19 cohetes, de los que seis llegaron a su territorio. Tres erraron su objetivo y los demás fueron interceptados por las defensas aéreas, indicó.

Poco después de esa acción, el ejército israelí respondió atacando las fuentes de lanzamiento (de los cohetes) en Líbano , según un comunicado militar.