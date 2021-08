Afp, Ap y Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 7 de agosto de 2021, p. 18

La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, afirmó ayer en una sesión del Congreso bicameral que no descansará hasta sancionar a los responsables del golpe de Estado contra el ex mandatario Evo Morales en 2019, que contó con cómplices internacionales .

Arce tuvo que suspender varias veces su discurso por los gritos de los legisladores opositores, quienes dijeron que en las elecciones de 2019 Morales hizo fraude, mientras los oficialistas les respondieron de igual manera con la expresión ¡golpe, golpe!

No descansaremos, desde el ámbito de nuestras competencias, en exigir el procesamiento y sanción de los autores del golpe de Estado , expresó Arce en una reunión parlamentaria para celebrar este 6 de agosto la fundación de Bolivia en 1825.

Todos quienes promovieron el derrocamiento de Morales deben responder ante la justicia por los actos ilegales, ilegítimos y violentos que perpetraron contra el pueblo, la democracia y la constitución política del estado .

Para el gobierno de Arce y su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), la renuncia de Morales en noviembre de 2019 fue resultado de un golpe civil-militar-policial.

Por ese motivo, el Poder Ejecutivo impulsa un juicio penal contra la ex presidenta golpista Jeanine Áñez, sucesora de facto del ex gobernante indígena y encarcelada desde marzo pasado, así como contra varios de sus ministros y ex jefes militares y policiales.

El oficialismo asegura que hubo confabulación de gobiernos contra Morales, como los de Lenín Moreno de Ecuador (2017-2021) y Mauricio Macri (2015-2019) de Argentina, que enviaron armas para reprimir a los opositores a Áñez.

También considera que la delegación de la Unión Europea (UE) en La Paz, la Iglesia católica y los ex presidentes Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002) fueron parte de la conspiración al haber discutido la salida de Morales y su sustitución por Áñez.

La UE negó esa acusación y el resto de esos actores cuestionan la versión del golpe.

Arce afirmó que las denuncias de fraude que surgieron en Bolivia incluso antes de las elecciones que ganó Morales eran prueba de que el golpe fue preparado con meses de anticipación con objeto, según remarcó, de echar al MAS del poder y reimponer un modelo económico neoliberal.