Rodrigo Reyes

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 7 de agosto de 2021, p. a11

10. Subimos a la Sierra Madre por la invitación de un poeta nahua llamado Sixto Cabrera, que desde el primer contacto que tuvimos me cayó a todo dar. Es un tipo dicharachero, lanzado, con un sentido del humor socarrón y mordaz, de la mano de una sagacidad que sólo tienen los mejores escritores, aquellos que saben observar el trasfondo de las cosas. Nos recibió en su casa con una comida exquisita, incluyendo un caldo de frijol molido y hoja santa que se quedó grabado en mi paladar. Su pueblo de Soledad Atzompa está encaramado sobre el espinazo de una cordillera, con una densa falda de nubes que nada hasta el horizonte. Es un lugar en el que desaparece la percepción cuadricular de las grandes manchas urbanas y se impone otra forma de ser, otro tiempo. Esta vibra se percibe en la obra de Sixto, llena de imágenes nítidas que van encajando como joyas de verso en verso, poemas repletos de personajes que reconectan con su universo, resistiendo las fisuras del cambio que se impone desde fuera. Él me dejó claro desde el principio que no quería dar una entrevista, no quería meterse a analizar la realidad de su comunidad desde una perspectiva crítica llena de datos y factores sociales. Al contrario, él quería hablar con pura poesía. Nos pusimos de acuerdo con los puntos básicos del guion. La policía comunitaria, autónoma y controlada por el pueblo, iba a apresar al conquistador, y el poeta tendría que decidir qué hacer con él.

El conquistador se pasó el día derrapándose por las laderas enlodadas de los cerros, corriendo en fuga con su armadura entre los pinos, recubierto por un manto de lluvia fina. En los descansos Edu liaba cigarrillos de tabaco puro, convidando a los policías entre risas y fotos. Nos despedimos entusiasmados, encariñados con el pueblo y con varias copias del poemario de Sixto bajo el brazo.

A menudo desde el mundo mestizo pensamos en las comunidades indígenas como un todo homogéneo, sin distinción. Esta mirada indiferente es el primer paso hacia al olvido, machacando y presionando para que se mezclen los pueblos originarios con la modernidad. En realidad, este empujón constante es clave para decir: bórrense, piérdanse entre nosotros. Jamás reconocemos que el tipo de cambio siempre será desigual, que los exiliados de su pueblo tendrán que ocupar los lugares más bajos de la pirámide social. Pienso en todo esto y en los poemas de Sixto, en su resistencia hermosa desde su casa en la montaña, su poesía oblicua y cristalina, llena de tenacidad, rescatando imágenes de la sierra dentro de su compromiso con el idioma nahua. Perdemos todos al no abrirnos a los universos de otras lenguas, al no dejarnos conmover por su canto, al no arriesgarnos a conectar con otra cosmovisión.

11. Perote y Cuetzalan. Desde Soledad bajamos a la costa de nuevo, para luego subir otra vez a la sierra, ahora por Xalapa. Ahí disfrutamos una carne asada, cortesía de la familia del buen Beto, un momento de relax en un viaje que ya nos iba cobrando factura.

La mañana siguiente subimos al Cofre de Perote, con la camioneta arrastrándose hasta que se rindió cerca de los 3 mil 500 metros, protestando con un chorro de burbujas de gasolina que se escapaban del tanque a borbotones. Ni modo, tendríamos que subir el resto a pata, con todo el equipo a cuestas. Algunos de nosotros no nos vimos afectados por la altura, mientras que otros caminaban como borrachos, bajo el sopor inesperado de miles de metros que ponían a prueba algún secreto de la genética. Llegando a la cima, vislumbramos unos lagos de gran altura espejeando bajo el sol que caía a plomo por el aire tenue. De repente, en lontananza, se despejó un manojo de nubes para revelar por tan sólo un instante, la cumbre blanca y límpida del Citlaltépetl, el punto más alto de México.