Layevska, de origen ruso, nacida en Ucrania, considera que la carrera de un actor es entre casualidad, causalidad, estar en el momento indicado con la gente indicada . Aunque tiene una larga experiencia como actriz mantiene la idea de que es necesario estudiar todo el tiempo.

También estima que todavía hay cosas que le gustaría intentar. Una de ellas es participar en una historia de mayor realismo y exigencia actoral. A mí me ayudan las repeticiones, por eso a veces prefiero hacer televisión, en el cine a veces son treinta escenas, si tienes un buen personaje; y en la televisión son 30 en un capítulo, o en dos. Así que tienes más oportunidad de apropiarte del personaje , expuso Layevska.

A la actriz también le gustaría poder presentarse en Rusia, pues a pesar de amar a México y sentirse como mexicana, tiene una afinidad especial con ese país. Estuve ahí los primeros nueve años de mi vida. Nací en Ucrania, crecí en Moscú, hablo ruso con mis hijos, con mis papás , indicó.

Hace no mucho hizo una pausa en su trabajo para encargarse de sus dos hijos. Me encanta estar con ellos, me ponen a prueba constantemente, porque es fuerte ser madre, no es una tarea fácil en ninguno de los aspectos pero también es extraordinario. Y la verdad es que lo disfruto mucho, la maternidad da algo que ninguna otra cosa, actividad o profesión, te va a entregar, es un mundo diferente , sostuvo.

Sin embargo, ahora Layevksa desea poder continuar con su carrera. Quiero retomar, revivir, muchas cosas, hasta que la vida me lo dé, o la edad , dijo.

Guerra de vecinos y La muchacha que limpia ya están disponibles en sus plataformas de streaming.