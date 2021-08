Afp y Ap

Periódico La Jornada

Sábado 7 de agosto de 2021, p. 2

Saitama. La selección de futbol conquistó la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras superar 3-1 al equipo anfitrión, Japón. Esta es la segunda presea que el Tri consigue en una justa veraniega, tras el histórico oro en Londres 2012.

El jugador clave del combinado tricolor fue Sebastián Córdova, quien abrió el marcador de penal, al minuto 13, y luego sirvió de falta a la cabeza de Johan Vásquez (22) y en un córner para que Alexis Vega (58) sentenciara, también con la testa. Por el equipo local redujo diferencias Kaoru Mitoma (78).

Este bronce cerró con éxito la etapa del seleccionador del Tricolor, Jaime Lozano, quien el pasado jueves anunció su salida del equipo luego de tres años en el cargo.

Fue la cuarta medalla de la delegación mexicana en Tokio 2020, todas de bronce.

Una medalla en unos Juegos Olímpicos era lo que veníamos a buscar. Es un tercer lugar que me sabe a oro , declaró Lozano al término del partido.

Me habría sentido decepcionado (por no ganar una presea), porque somos el mejor equipo de Tokio 2020. Los jugadores lo saben también. Por eso salimos tan dolidos en la semifinal (perdida ante Brasil por penales). Esta generación es la mejor. Sabía que éramos un equipo muy fuerte y tenía plena confianza , agregó.

No quería regresar a México con las manos vacías, a mi casa. A veces el futbol no te recompensa de la manera que crees o mereces, pero no hay que bajar los brazos. Una medalla es para toda la vida , señaló a su vez el capitán Guillermo Ochoa, refiriéndose a la semifinal contra Brasil.

El partido se le puso en rumbo a México a los 10 minutos, cuando el árbitro sancionó, tras consul-tar el VAR, una carga en el área de Wataru Endo a Alexis Vega.

Córdova, el jefe en el medio campo tricolor, engañó a Kosei Tani y colocó el 1-0.

Otra vez a balón parado, ahora en el cobro de una falta, Córdova puso el esférico en la cabeza de Johan Vásquez para hacer el 2-0.

Con esta desventaja en el marcador, a Japón sólo le valía volcarse en el ataque para pelear el bronce.