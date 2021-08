L

as leyes y los órganos electorales de México no dan para más. Unas y otros fueron diseñados para garantizar un gatopardismo sempiterno en el que hubiera espacio para cambios de símbolos, siglas y colores, pero no de modelo de país y mucho menos de paradigma económico y social: las alternancias entre PRI y PAN eran como las finales de futbol, que dan lugar a muchos titulares pero que fuera del estadio no cambian nada. Leyes, Instituto Nacional Electoral (INE) y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han sido pilares de una democracia simulada (los adjetivos son indispensables) que a su vez fue durante tres décadas el maquillaje de un régimen oligárquico, autoritario, corrupto y violento, en el cual se podía ignorar olímpicamente la voluntad popular (como en 1988 y 2006) o comprar la Presidencia con los sobornos de Odebrecht, las raterías de Javier Duarte y el músculo mediático (ya por entonces declinante) de Televisa.

En relación con su antecesor, el IFE, el INE no mudó ni de estilo ni de razones: a pesar de la renovación parcial de su Consejo General, el organismo sigue dominado por los adeptos al PRIAN y controlado por una Secretaría Ejecutiva impuesta en forma inescrupulosa y desaseada por Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y sus compinches (https://is.gd/9yusUR); es tan parcial como su antecesor y quizá el único cambio significativo con respecto a éste sea la adopción de modales autocráticos, absolutistas y aun insolentes, adición que puede explicarse por la ausencia de un Ejecutivo federal y un Legislativo entregados al neoliberalismo, lo que coloca al INE en la primera línea de la lucha por la restauración oligárquica. Lo cierto es que Córdova Vianello & Co actúan como si fueran los dueños de los procesos electorales, de los partidos, de los medios informativos y hasta de la conciencia ciudadana, y en el empeño por exprimir hasta la última gota su autoridad formal, suelen extralimitarse y presentarse no sólo como árbitros comiciales, sino también como ministerios públicos, legisladores y jueces.