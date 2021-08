Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Viernes 6 de agosto de 2021, p. 14

Tras el derrame de residuos peligrosos de Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi el 6 de agosto de 2014 y de constituirse un fideicomiso por 2 mil millones de pesos para reparación del daño –de los cuales 800 se devolvieron a la empresa, según informó hace unas semanas la Secretaría de Medio Ambiente–, siguen la falta de agua limpia para la población, los problemas de salud y la simulación , señalaron afectados e investigadores.

Después de siete años no ha pasado nada; se busca agua limpia, asequible, pero no hay, y los niños toman agua de los pozos. Es una gran irresponsabilidad causada por esa empresa , que ocasionó el derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos, aseveró en videoconferencia Ramón Miranda, de la comunidad Aconchi, integrante de los Comités de Cuenca del Río Sonora.