La impugnación de diputados a la prórroga del mandato de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) fue admitida a trámite en la Suprema Corte. Al mismo tiempo que se dio a conocer que la Presidencia de la República impugnó el amparo de un particular, sobre el mismo tema.

Poco antes, un juzgado federal notificó que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) impugnó la admisión del amparo promovido un particular en contra de la llamada ley Zaldívar.

La actuación combate el amparo 756/2021, solicitado el pasado 17 de junio, ante el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa.

La CJEF impugnó esta decisión mediante un recurso de queja ante el vigésimo tercer tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México, argumentando que un particular no tiene interés jurídico en el tema, pues la reforma judicial no impacta directamente su esfera de derechos.

El lunes pasado, el propio Zaldívar anunció que la constitucionalidad del decimotercero transitorio será definida este mismo mes por la SCJN, mediante la consulta propuesta por él mismo entre los ministros del pleno, y cuya propuesta de sentencia también está bajo análisis del ministro Franco.