Mientras exponía, el tuit seguía en pantalla. “Ya quítalo –dijo entonces a su equipo– porque es mucho. Eso de ‘chocho’, sí, pero lo otro quién sabe”, rió.

Firme, consulta revocación de mandato

Más adelante, el Presidente subrayó que la revocación de mandato, consulta programada para marzo del año entrante, es constitucional, y la ley reglamentaria se aprobará en estos días , por lo que es el colmo que se quiera impedir.

“No es un asunto legal, es un asunto político y sobre todo un asunto moral, de dignidad, de principios (…) Que si es retroactiva, no es retroactiva...si la gente decide que me vaya, sea o no retroactiva la ley, me voy (…) ni modo que voy a buscar a un abogado, a pedir que me asesore Diego Fernández de Cevallos. No”, expresó.

Por tanto advirtió que la consulta, va. No es reto ni desafío, es decirles a los conservadores que en vez de estar insultando y haciendo labor de zapa, convoquen a la gente a que participe .

Pese a lo delicado de los temas, el Presidente estuvo relajado y –a colación de una pregunta sobre migrantes en Puerto Rico– pidió a los técnicos poner la canción borinquén (Lamento Borincano), la interpretada por Marco Antonio Muñiz. Los reporteros seguían levantando la mano.

Espérense. Digo, ahora seguimos...Qué voz de este señor. Pero súbanle , pidió al escuchar al cantante.