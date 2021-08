L

uego de que el presidente López Obrador insistió en el regreso a clases presenciales para el próximo 30 de agosto, padres de familia, maestros, la SEP y la Secretaría de Salud expresan posiciones encontradas. Es el tema del sondeo de opinión de esta semana. Los resultados aparecen en la gráfica.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron mil 272 personas; en Twitter, 326; en El Foro México, 557, y en Facebook, 389. Usamos la app SurveyMonkey.

Twitter

Tenemos la vacunación como escudo protector y las medidas para cortar la transmisión del virus, por fortuna.

@ quedevuelvan /CDMX

Urge que los niños vuelvan a estar en contacto con niños, que jueguen juntos, que aprendan a relacionarse, que salgan de casa y sanar tanto encierro y lejanía de sus amigos.

@GarrysPaty /Morelia

Los niños requieren socializar con más niños para que su desarrollo sea completo

@alexman05 /CDMX

No al regreso a clases presenciales mientras no haya certeza de protección contra la enfermedad. No creo que un padre mande a su hijo (a) al punto de riesgo.

@ardibe96 /Guerrero

Soy docente; el modelo híbrido no garantizará calidad en la educación; imposible atender a dos audiciencias al mismo tiempo. Los niños y maestros debemos aprender a vivir en esta nueva realidad.

@almitahp /CDMX

Indispensable y fundamental para la higiene mental de nuestros hijos. Soy siquiatra y he visto los estragos a nivel cognitivo, afectivo y conductual que ha provocado la cuarentena a las personas.

@garvofe /Querétaro

Estoy consciente de que es necesario reabrir no sólo la escuela, sino la actividad económica en general, pero es necesario que los padres decidan esto.

@miguelangel /CDMX

Es importante el regreso a clases y fundamental para el desarrollo de todo el país; sí al regreso a clases con medidas sanitarias.

@Jaime Corona /CDMX

Con nueva cepa de coronavirus en su máximo, no creo que sea prudente. Aumentan casos. Se debe continuar con el excelente trabajo en vacunación.