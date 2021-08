La asociación, de 83 miembros, votó 63 a 19 en favor de las nuevas medidas, incluida la elección de una junta que por primera vez incluirá a varios no socios. La agrupación que durante mucho tiempo ha estado integrada por periodistas internacionales poco conocidos que rara vez publican, también votó ampliar su membresía.

Numerosos informes sobre fallas éticas y una membresía con voto reciente que no incluía integrantes negros provocaron una reprimenda a los Globos de toda la industria a principios de año. Los estudios y las estrellas dijeron que boicotearían los premios, Tom Cruise devolvió sus tres galardones, destacadas firmas de relaciones públicas dijeron que eliminarían el talento del grupo y Time’s Up presionó para que se hicieran cambios profundos. La cadena NBC, que transmite la gala de entrega desde hace años, advirtió que no emitirá los Globos en 2022.

Sin embargo, la cadena señaló ayer que estaba alentada por los estatutos enmendados. Esto marca un paso positivo hacia adelante y señala la voluntad de la HFPA de hacer el trabajo necesario para un cambio significativo , afirmó en un comunicado.

Los nuevos estatutos entran en vigor de inmediato.