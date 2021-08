De la Redacción, Afp y Ap

Periódico La Jornada

Viernes 6 de agosto de 2021, p. 3

Otro cuarto lugar para México en los Juegos Olímpicos de Tokio. Esta vez le tocó a Gabriela Agúndez quedarse cerca del podio en lo que habría significado su segunda medalla en su primera aparición en las justas veraniegas, mientras Alejandra Orozco, con la que ganó bronce en los sincronizados 10 metros, terminó sexta en la plataforma individual.

Gaby, quien la víspera festejó su cumpleaños 21, se dijo feliz por la experiencia en Tokio; ofrecí mi máximo hasta el último clavado, me siento contenta y esto me motiva para seguir adelante trabajando, porque ya me di cuenta de que me gusta estar en el podio olímpico, así que voy a continuar esforzándome para estar en París 2024 .

La sudcaliforniana concluyó la competencia con un total de 358.50 puntos que le dio el cuarto sitio y repetir la posición que tuvo Paola Espinosa en Río 2016.

Para Ale, doble medallista olímpica en tres citas veraniegas, con el ha-ber concluido su primera final individual con un sexto puesto (322.05)se da por satisfecha. “Me quedo tranquila, luché hasta el final, sabía que era una competencia muy reñida, pero no imposible, así como vi a Gaby que estuvo peleando al tú por tú”, señaló la jalisciense.

Las clavadistas y su entrenador Iván Bautista felicitaron a la australiana Melissa Wu (371.40), bronce, y alumna de Salvador Sobrino, técnico mexicano que hace escuela en Australia donde han valorado su trabajo desde hace más de 20 años.

La presea representó la tercera para Chava (un oro y bronce) en justas olímpicas (Sídney 2000 y Pekín 2008) con el cuerpo de entrenadores de los aussies y fue la segunda para Melissa, esta vez en una prueba individual.