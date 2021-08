Las personas con 65 años de edad cumplidos y que soliciten ingresar a este programa universal deberán presentarse en los módulos para su registro con una identificación vigente con fotografía, acta de nacimiento, clave única de registro de población (CURP), comprobante de domicilio de no más de seis meses de antigüedad y proporcionar un número telefónico de contacto.

Explicó que se atenderá a los solicitantes de 9 a 16 horas de la siguiente manera: lunes, personas cuyo apellido inicie con las letras A, B, C; martes, D, E, F y G; miércoles, H, I, J, K y L; jueves, M, N, Ñ y O; viernes, P, Q y R, y sábados, S, T, U, V, W, X, Y y Z. De esta forma, a quien le toque registrarse, por ejemplo, el lunes 9 de agosto y no pueda ir, podrá hacerlo cualquiera de los tres lunes siguientes.

La funcionaria señaló que los adultos mayores tendrán la posibilidad de nombrar a una persona que los represente para la entrega de documentos en caso de no poder acudir personalmente y, de ser necesario, se harán visitas domiciliarias. Y en los módulos se registrará a todas las personas adultas mayores de 65 años que aún no cuentan con la Tarjeta de Bienestar, pues, admitió, se tiene un rezago de personas de 68 años de edad que no se han inscrito, debido a la veda electoral.

Al señalar que en el caso de Iztapalapa, donde se otorga un apoyo similar a ese sector de la población, quienes reciban dicho apoyo no requieren acudir a los módulos, ya que se les contactará personalmente. Montiel detalló que en el lapso de mes y medio se procesarán las tarjetas y se convocará de nuevo a los beneficiarios a los módulos para su entrega, por lo que estimó que a principios de octubre recibirán su primer apoyo, correspondientes a los dos últimos bimestres del año.