Laura Gómez Flores y Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Viernes 6 de agosto de 2021, p. 27

Víctima de tortura y tras más de 10 años en prisión acusada de secuestro, la indígena María Isabel San Agustín salió ayer del penal femenil de Santa Martha, por lo que se convirtió en la primera beneficiada con la medida anunciada por los gobiernos de la República y de la Ciudad de México de liberar a quienes hayan sufrido dicha práctica.

Me comuniqué con la familia de la señora María Isabel San Agustín para informarle de su liberación en las próximas horas, después de sufrir tortura y pasar 11 años injustamente presa , escribió la titular del Ejecutivo local, Claudia Sheinbaum Pardo, en su cuenta de Twitter minutos antes de la puesta en libertad de la mujer.

María Isabel, originaria del estado de Hidalgo, fue condenada a 65 años de cárcel, pero este jueves salió a los 18 horas, acompañada de la titular de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez, y la esperaban sus padres y una hermana, que la recibieron con abrazos.

Se me hizo justicia. Nunca imaginé que este momento pudiera pasar, espero que esto sirva para todas las que están aquí injustamente, que se les haga justicia, porque aquí la mayoría de la población es inocente , afirmó la mujer con voz entrecortada y entre sollozos.

Vestida con una blusa azul marino y un pantalón negro, la mujer cuestionó: No sé por qué me acusaron de secuestro, sólo sé que pasé 10 años inocentemente en este lugar, me acusaron... ya no quiero hablar más de eso .