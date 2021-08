Fabiola Martínez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 5 de agosto de 2021, p. 7

El combate a la corrupción es un triunfo del pueblo , de ahí que no es relevante si los ex mandatarios o quien sea se ríen de la consulta (del domingo pasado), advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aquí lo importante es que ya se acabó la robadera, y lo que se rescata, lo que se ahorra, se destina al pueblo. Eso es el fruto de esta lucha, que no es en vano; eso es lo más importante , dijo en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Destacó que la consulta popular tiene un valor más allá de lo jurídico, es decir, no sólo buscaba castigar, sino lograr la no repetición (en este caso de los actos cometidos durante las administraciones de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto). Reiteró que no hay intocables y los ciudadanos pueden interponer las denuncias que consideren convenientes.

Subrayó que la consulta de todas maneras no era un juicio sumario , sino la forma de limpiar el camino para hacer de la democracia un hábito; lo contrario significa gobiernos corruptos, desigualdad y violencia, como ocurrió tras el fraude de 2006.

Si hubiera existido democracia y respeto al voto de los ciudadanos, no se hubiera convertido nuestro país en un cementerio de fosas clandestinas, de desaparecidos , sostuvo.

Al abordar el tema de la consulta popular del domingo pasado, la primera constitucional en su tipo, relacionada con el eventual inicio de procesos contra los ex presidentes, López Obrador felicitó en principio a los ciudadanos, porque la lucha por la justicia y la democracia exige perseverancia, muchas fatigas y no rendirnos.