Funcionarios de la SRE refirieron ayer que las empresas, distribuidores y vendedores de arsenales están enfocados en el mercado del sur de la frontera de Estados Unidos y diseñan sus productos y publicidad para un comprador que no es el medio estadunidense.

Si se busca por Internet es fácil encontrar, por ejemplo, pistolas como una Colt .45 semiautomática llamada El jefe de jefes, vendida por Seattle Engraving Center LLC, que la anuncia como una obra maestra bañada en oro de 24k y con un diseño de herencia mexicana .

En la presentación del litigio ante los medios de comunicación, Ebrard y el consultor jurídico de la cancillería, Alejandro Celorio Alcántara, señalaron que las empresas demandadas fomentan el acceso a armas de alto poder como las utilizadas en ataques masivos y en incidentes de violencia en México. Las empresas demandadas por el gobierno mexicano son: Smith & Wesson Brandis, Inc; Barrett Firearms Manufacturing, Inc; Beretta USA Corp; Beretta Holding SPA; Century International Arms, Inc; Colt’s Manufacturing Company LLC; Glock, Inc; Glock GES MBH; Sturm, Ruger & Co, Inc, y Witmer Public Safety Group, Inc.