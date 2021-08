Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 5 de agosto de 2021, p. 3

México presentó ayer ante una corte federal de Estados Unidos una demanda en contra del comercio negligente e ilícito de armas en aquel país. Los denunciados son los fabricantes de armamento, a quienes México reclama una compensación económica para reparar los daños sufridos por sus prácticas negligentes, pero la principal motivación radica en que las empresas asuman una responsabilidad y adopten estrictas medidas de autorregulación para evitar el tráfico ilícito.

Un día después del segundo aniversario del tiroteo en un Walmart de El Paso, Texas, que dejó 23 muertos, muchos de ellos mexicanos, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que la demanda civil interpuesta ante un tribunal de Boston, Massachusetts,tiene como objetivo que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño y muertes en México .

El argumento central del litigio es que, desde hace varias décadas, las empresas demandadas son conscientes de que las armas que comercializan son traficadas y usadas en actividades ilícitas en México, inclusive en ataques en contra de las autoridades. Sin poder ignorar el uso que se da a ese armamento en México, los demandados promueven su venta al público en general destacando sus características militares, permiten ventas múltiples a un solo comprador y facilitan las ventas entre particulares, en las que no se efectúan revisiones de antecedentes del comprador o del origen del arma. En una conferencia transmitida en línea por la SRE, Ebrard informó que una de las exigencias de México es que los productores de armamento desarrollen e implementen estándares para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores que participan en el tráfico ilegal de sus artefactos. Las firmas saben esto, pero argumentan que cuando sus productos salen a la venta ellos ya no tienen ninguna responsabilidad, pero sí la tienen. Por supuesto que tienen la información precisa de quién compra armamento pesado , subrayó Ebrard.

También se demanda que los fabricantes incorporen mecanismos de seguridad en sus productos para prevenir que sean usados por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia, y que paguen estudios y campañas en medios enfocadas para prevenir el tráfico ilícito de pistolas, fusiles de asalto, armas de alto poder y otros pertrechos.