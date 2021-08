N

unca ha sido buena la relación de Andrés Manuel López Obrador con los medios de comunicación. En la elección de 2006 sólo algunos daban voz a sus mensajes: La Jornada, Carmen Aristegui y Jacobo Zabludovsky, que había salido de Televisa y tenía el programa De 1 a 3 en Radio Centro. Fue un editorial de The Washington Post, en el sentido de que el prianismo debería ganarle en las urnas, no en un proceso ilegal, como el desafuero –repetido en numerosos medios extranjeros–, lo que hizo retroceder al demócrata Vicente Fox. Ahora que está en la Presidencia la relación con los medios ha empeorado. Contribuye a ello su área de Comunicación y Relaciones Públicas, en vez de suavizarla, la hace más complicada; es que no contestan las llamadas ni los mensajes, y eso se toma como un desaire y luego se desquitan con Andrés Manuel. Ayer escaló hasta un punto muy crítico cuando el Presidente reveló las sumas de dinero que dos diarios recibieron de los últimos tres gobiernos –Fox, Calderón y Peña Nieto. Aprovechó la sección Quién es quién en las mentiras de la semana para revelar que destinaron 3 mil 79 millones de pesos para pagar a los periódicos El Universal y Reforma.

El gasto desglosado