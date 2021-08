Desde Caracas, el canciller Jorge Arreaza negó los señalamientos y acusó al presidente Duque de ser cínico por lanzar acusaciones cuando se investiga la presunta participación de ex militares colombianos en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse.

El presidente Iván Duque aseguró el 26 de julio que Márquez se encontraba en territorio venezolano protegido por el gobierno de aquel país, y pidió a Estados Unidos incluir a Venezuela en la lista de países promotores del terrorismo por albergar a ex combatientes de las FARC y a guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Desde entonces, la Fiscalía reanudó la investigación de los delitos que Márquez cometió antes y después de firmar el acuerdo de paz.

Por otra parte, el ex paramilitar Salvatore Mancuso y el ex líder de las FARC Rodrigo Londoño, Timochenko, comparecieron ayer ante la Comisión de la Verdad para pedir perdón a las víctimas y reconocer los errores que cometieron desde las filas de los grupos paramilitares y la ex guerrilla de las FARC.

Es la primera vez que simultáneamente y en forma virtual asisten dos antagonistas de la confrontación a la comisión, que es parte del acuerdo de paz firmado en 2016 para poner fin a un conflicto interno de más de medio siglo que dejó unos 260 mil muertos y que busca verdad, justicia, reparación de daño a las víctimas y no repetición.

Quiero reconocer frente a ustedes mi responsabilidad en este conflicto. Soy plenamente consciente de que no hay manera de volver el tiempo, de que no podemos borrar en las mujeres las cicatrices que hemos dejado grabadas en sus cuerpos, que no podemos revivir a los muertos, ni borrar de la memoria los desplazamientos, los dolores ni las ausencias , declaró Mancuso, de 56 años, uno de los fundadores y líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia, la mayor organización paramilitar del país, acusada de asesinatos, matanzas, abusos sexuales, desplazamientos y despojos de tierras en medio de su lucha contra la guerrilla izquierdista.

Los grupos paramilitares surgieron en la década de los 80 financiados por ganaderos, agricultores, terratenientes, comerciantes y empresarios para defenderse de los ataques de la guerrilla.