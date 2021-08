Casi a la mayoría de desplazados nos tocó retornar hoy, pero como se ha dicho, no están contentos porque sigue el conflicto; todavía no está resuelto el problema , dijo José, uno de los indígenas que regresó. Salimos el 7 de julio, cuando hubo el enfrentamiento; tuvimos miedo y salimos; nos refugiamos en un local de la parroquia de Chenalhó, en Yabteclum.

Las 86 familias retornaron en una caravana de camionetas de carga acompañados por el párroco de Chenalhó, Enrique Sánchez Díaz, y por integrantes de la mesa directiva de la organización Sociedad Civil Las Abejas, aunque no pertenecen a ella.

La violencia en Pantelhó, comentó, nos agarró por sorpresa, no sabíamos nada. No tenemos enemigos, no estamos en contra de nadie. Cuando escuchamos la balacera nos quedamos sorprendidos, y como seguía decidimos salir para proteger a nuestras familias, que es lo más importante .

Pidió al gobierno que intervenga para remediar este conflicto y que no haya más desplazados ni injusticias en el pueblo indígena .

–¿Tienen miedo?

–Ahorita como que todavía no porque el pueblo se está organizando. Sin miedo ni temor por el momento.

–¿Qué dice tu mujer?

–Ella está muy triste porque tiene un mes que salió de su casa. La extraña y quiere ver todo lo que tiene.

Al llegar a la comunidad, que se ubica a aproximadamente cuatro kilómetros de la cabecera de Pantelhó, el párroco ofició una misa en la ermita de la localidad para pedir por la paz en el municipio.