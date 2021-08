Señaló que hace falta cambiar los estereotipos físicos con que de forma regular se asocia a los latinoamericanos, pues todavía existen situaciones como las de los mexicanos blancos que no encuentran trabajo por tener acento y no ser considerados de la región.

A pesar de todos esos progresos en la representación de latinoamericanos, Carla Hool considera que todavía es necesario insistir en mejorar esa visión. Creo que mucho del problema es la ignorancia de lo que es el mundo de los latinos. Desde que somos muy diversos, no es lo mismo un cubano, que un colombiano, que un mexicano. Los acentos son distintos, físicamente también hay diferencias. No hay conocimientos de toda esta diversidad y solamente nos representan con el estereotipo , indicó.

Mientras las producciones en que trabajaba al principio solían asociar los rasgos latinos con papeles negativos o marginales, poco a poco se ha abierto el espectro, y ahorita ya tenemos series completas que son de latinos , resaltó. La mexicana fue la encargada del casting en la producción de Netflix Narcos, donde tuvo la libertad de seleccionar a actores de Latinoamérica y España por su talento, independientemente de si eran o no conocidos en Estados Unidos.

A la directora de casting Carla Hool le interesa que los latinoamericanos tengan una representación justa en las producciones realizadas en Hollywood. La mexicana trabaja desde hace más de 10 años en la industria cinematográfica de Estados Unidos, pero empezó su carrera en su país natal, por lo que conoce y promueve al talento, no sólo de México, sino del mundo hispanohablante.

▲ Hool lucha por una representación justa de los latinoamericanos en las producciones de EU. Foto cortesía de la entrevistada

Hool cree que se deben modificar las historias con las que se relaciona a hispanohablantes. No usar la misma narrativa de ponernos hacia abajo, al que siempre le está yendo mal, o la del inmigrante que cruza la frontera y sin nada. Faltan historias de toda la gente que ha venido a este país y que es muy exitosa, ¿y dónde las encuentras? , destacó.

Mucho del trabajo que realiza está relacionado con explicar diferencias culturales entre latinos, porque antes veías programas en los que salía un puertorriqueño haciendo de mexicano, o personajes que hacían de mexicanos y hablaban con acento gringo , explicó.

Por la naturaleza de su trabajo, la lucha que Hool hace por la representación de la comunidad latinoamericana en Hollywood siempre es distinta, pues cada producción funciona de manera diferente. Al tratarse de proyectos que involucran a muchas personas es necesario lograr un consenso.

“Son muchas las cosas que están en juego para considerar a un actor. A los histriones les digo: ‘No se lo tomen personal y no sientan que si no se quedaron es porque no hicieron bien su trabajo’. Cuando tienes a mucha gente involucrada, como al director, a los productores, a los estudios, son todas estas ideas de lo que cada una de estas personas tiene en su mente sobre cómo debe ser y verse ese personaje”, agregó.

Aunque su labor no es muy conocida fuera del entorno cinematográfico, “sí creo que es de las partes más importantes de cualquier proyecto, película o serie. Conseguir los actores, si no tienes un buen casting, no funciona”, sostuvo Hool.

El año pasado fue invitada a formar parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadunidense, logro que hasta ahora no había conseguido ningún director de casting proveniente de México. Entre las más de cien películas y series en que ha trabajado, destacan Apocalypto, Coco, Miss Bala y Rambo: Last Blood.

Actualmente, la directora de casting está en diversos proyectos: una película dirigida por Eva Longoria, otra para Netflix, de Jonás Cuarón, una más, basada en hechos reales ocurridos en Cuba que será interpretado por actores estadunidenses, hablada en español, además, realiza una búsqueda internacional para una producción de Disney.