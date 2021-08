De acuerdo con la fuente consultada, no hay ningún problema en la negociación, sino simplemente hay retrasos en trámites legales. De hecho, aseguró que la empresa china ya ha aprobado la oferta de manera interna, mientras los accionistas de Bacanora no tienen inconveniente, dado que se trata de una propuesta por encima del precio de la acción por un proyecto que aún no está terminado y que todavía necesita mucha inversión.

No hay problema a fondo en la negociación, sólo trámites legales. Gangfeng ya aprobó la compra internamente, y en Bacanora es difícil que no se acepte. La transacción es lógica, la empresa china ya tiene la mitad del yacimiento, Bacanora es una empresa pequeña que no cuenta con el capital para desarrollar sola el proyecto, en tanto, Gangfeng no sólo tiene capital, sino la tecnología necesaria , apuntó.