Las seis grandes empresas distribuidoras de San Juan Ixhuatepec, dónde se ubican las principales abastecedoras de gas LP del Valle de México –UniGas, GasMetropolitano, Gasomatico, GlobalGas, Gas y Servicio y VelaGas– reanudaron actividades la tarde de ayer, luego de permanecer inactivas debido a que vendedores por comisión les habían impedido operar.

(Con información de Javier Salinas Cesáreo y Silvia Chávez González, corresponsales)

Precio máximo, medida temporal hasta equilibrar el mercado, explica

Néstor Jiménez y Fabiola Martínez

El gobierno federal inició un análisis jurídico para revisar si la negación de servicio por parte de las gaseras en el Valle de México y en Pachuca es un delito, por tratarse de un insumo básico; de ser así, se interpondrá denuncias, afirmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Advirtió que frente al intento de doblegar al Estado con dichos paros que, puntualizó, no se replicaron en todo el país, el gobierno no será rehén de quienes buscan sacar provecho personal, por lo que insistió que se hará un análisis de los posibles delitos que se cometen cuando se niega un insumo básico a la población como es el gas, qué procede si se tienen que presentar denuncias penales contra distribuidores, contra los comisionistas .

Luego de registrarse protestas de gaseros en contra de los precios máximos de gas LP fijados el fin de semana, el mandatario anunció un plan de tres acciones frente a esta problemática entre las que se encuentra enviar a la Guardia Nacional para ofrecer seguridad a los distribuidores y comisionistas, quienes argumentaron temer por posible vandalismo que pudiera afectar pipas y camiones.

En su conferencia de prensa diaria, aclaró que el precio máximo es una medida temporal o transitoria hasta equilibrar precios, porque estaban afectando la economía familiar, lo cual ya explicaron funcionarios de la Secretaría de Energía a los gaseros.

No obstante, “a la primera, algunos responden con estas protestas, queriendo apostar a que van a doblegar al Estado. Pues no, ya pasamos la experiencia del huachicol y la gente nos ayudó a enfrentarlo”, indicó el jefe del Ejecutivo.

Tras reiterar las cifras de ahorro generados por el combate al robo de combustible (que ascienden a 157 mil 330 millones de pesos en su administración), apuntó que por ello no es en vano resistir estas presiones; si no, vamos a ser rehenes de quienes buscan provecho personal. No es que ayer hicieron este paro y ya se va a quitar el precio máximo, no, son medidas que tenemos que llevar a cabo en beneficio del pueblo .

A diferencia del precio del gas que se fue hasta las nubes porque los distribuidores están abusando , subrayó que los de la energía eléctrica, la gasolina y el diésel se han mantenido abajo de la inflación.

Ante este contraste, defendió que el tope máximo de precio del gas no atiende a una decisión arbitraria, sino que fue definido tras un análisis de costo en el que se tomó en cuenta en cuánto lo vende Pemex y los gastos de operación para permitir una utilidad justa y razonable , pero lamentó que quieren seguir cobrando más y esto afecta a la gente .

El precio máximo publicado el sábado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) será revisado cada semana, agregó.

López Obrador explicó que el asunto del paro de gaseras es analizado al más alto nivel, en el gabinete de seguridad, así como con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y los titulares de Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía para garantizar el abasto.