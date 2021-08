Ap

Jueves 5 de agosto de 2021, p. 5

Nueva York. Naomi Osaka y Simone Biles son dos prominentes mujeres afrodescendientes que soportan expectativas pocas veces vistas en los Juegos Olímpicos. Las dos enfrentaron encrucijadas en Tokio y ambas hablaron de las presiones y su salud mental.

Luego de años de sacrificios y de intensa preparación, se espera que logren buenos resultados, sean fuertes y superen todas las adversidades. Deben esforzarse al máximo y a menudo se les juzga con más rigor que al resto; si no rinden de acuerdo con las expectativas, son criticadas con severidad.

Por eso, cuando Natelegé Whaley, una neoyorquina afroestadunidense, escuchó que deportistas de raza negra que competían en Tokio defendían su derecho a cuidar su salud mental, relegando las presiones del deporte, tomó nota.

Es algo muy fuerte lo que ellas hicieron , dijo Whaley; muestran el camino y están haciendo que veamos a los deportistas como seres humanos y a las mujeres negras como humanas .

Los Juegos Olímpicos de Tokio pueden ser el fin de una era para las mujeres afrodescendientes que viven bajo la presión del mundo entero y que se entregan de tal manera que al final no les queda nada, dice Patrisse Cullors, activista y autora que cofundó el movimiento Black Lives Matter hace ocho años.