En su propuesta, Gaviño mencionó la necesidad de que el Estado actúe con firmeza y decisión para controlar el costo y a las empresas que distribuyen el combustible a fin de garantizar a la población el gas a precio justo y con el peso exacto .

En su exposición en tribuna, el legislador del sol azteca criticó las medidas que anunció por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador de comisionar a la Guardia Nacional para resguardar las instalaciones de las distribuidoras ante el amago de los comisionistas independientes de dañarlas y la posibilidad de presentar denuncias. Gaviño aseguró no procederían porque los transportistas son dueños de los camiones y si no quieren salir no lo harán, no se les puede obligar .

Ricardo Fuentes Gómez, también de Morena, sostuvo que la CRE debió tomar medidas para evitar un incremento desproporcionado en el precio del gas y desde hace dos años el presidente López Obrador ha puesto en duda si ese organismo funciona de manera adecuada, por lo que no se puede acusar al gobierno de no haber tomado previsiones.