Nuestra investigación muestra también que dar poder a las comunidades de inmigrantes mediante la legalización y la reforma migratoria genera mayores beneficios en todo el país, incluso donde votaron por Trump. Según nuestro análisis, la legalización y nueva inmigración prevista en la Ley de Ciudadanía de 2021 generaría un PIB de 1.6 billones de dólares en los próximos 10 años y otro billón proveniente de la nueva migración legal necesaria. Dar poder a las comunidades de inmigrantes con la reforma migratoria es también la mejor manera de atender las causas de raíz en los países exportadores. Nuestras proyecciones muestran que las remesas (dinero de los migrantes hacia México y Centroamérica tras pagar impuestos en EU) podrían crecer a más de un billón de dólares gracias a la reforma migratoria. Esto es más, de manera exponencial, que las proyecciones más optimistas de ayuda exterior e inversiones extranjeras.

La reforma migratoria tiene fuerte apoyo entre todos los electores y ha producido legislación bipartidista incluso en fecha tan lejana como 1986 y tan recientes como 2006 y 2013, cuando las iniciativas casi fueron aprobadas en ambas cámaras. La ironía es que el país necesita hoy más inmigrantes adicionales que nunca, en el nuevo ambiente competitivo del siglo XXI. Nuestra capacidad de atraer migrantes representa una enorme ventaja en comparación con el descenso poblacional de China, Japón y Europa.

Creemos que la era Trump no sólo polarizó el debate sobre inmigración, sino también permitió ver la paradoja y el peligro de la Gran Mentira oculto a plena vista. Republicanos y demócratas deben rechazar la Gran Mentira para asegurar su propio futuro político y adoptar una visión del siglo XXI sobre las ventajas singularmente estadunidenses que la inmigración ofrece al país. Los republicanos deben ver por fin las limitaciones de las incendiarias actitudes contra los inmigrantes, pues los suburbios y zonas rurales necesitan más inmigrantes. Los demócratas también deben dejar de tener miedo de atacar la Gran Mentira y comenzar a abrazar de corazón el discurso del empoderamiento económico y político de los inmigrantes. Eso no sólo atraerá votantes, sino también ayudará al país y a las naciones vecinas, e impulsará a EU hacia una nueva era de interdependencia en el siglo XXI, de la cual Harris habló con tanta elocuencia en Centroamérica.

*Raúl Hinojosa-Ojeda es director fundador del Centro Norteamericano de Integración y Desarrollo en la Universidad de California en Los Ángeles y profesor asociado en el Departamento César Chávez de Estudios Chicanos y Centroamericanos en esa institución. **Edward Telles es profesor distinguido de sociología en la Universidad de California en Irvine.

Son compiladores de The Trump Paradox: Migration, Trade, and Racial Politics in US-México Integration (La paradoja Trump: migración, comercio y política racial en la integración EU-México), University of California Press, 2021, cuya versión en español será publicada por El Colegio de México.

Traducción: Jorge Anaya